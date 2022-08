Meeting voor Mon en Polsstokgala kleuren Leuvense sportzomer

Leuven Leuven verbant de sigaret op steeds meer locaties: “Zien roken doet roken en daarom willen we het zéker in het bijzijn van kinderen ontmoedi­gen”

Leuven is drie rookvrije sportclubs rijker want vanaf dit seizoen is het niet meer toegelaten om te roken op of naast de terreinen van Daring Club Leuven Atletiek, KOSC Wijgmaal en KVC Kessel-Lo 2000. In totaal zijn nu al zes lokale sportverenigingen officieel rookvrij en schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) hoopt dat er nog veel zullen bijkomen in de toekomst. “Zonder de rokers te stigmatiseren, kiezen we voor een een rookvrije toekomst en zeker in de sport”, klinkt het.

