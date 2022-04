Meestergraveur Paul Huybrechts krijgt retrospective cadeau voor 70ste verjaardag

Deze internationaal vermaarde medailleur en graveur vierde in 2021 zijn 70e verjaardag en 50 jaar creatief werk. “De stad Leuven vroeg de Société archéologique de Namur -die over het op één na grootste numismatische kabinet van het land beschikt- om een tentoonstelling op maat te maken op basis van een in Vlaanderen nooit eerder geziene presentatie. Een ‘must see’ voor alle liefhebbers van medailles, munten en postzegels”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). Nog dit: de tentoonstelling ‘Paul Huybrechts: 50 jaar Meestergraveur en Medailleur’valt onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin en dat wil toch al iets zeggen. Wie meer wil ontdekken over de lange carrière van Paul Huybrechts kan van 1 mei tot en met 19 juni de expo bezoeken in de Kapel van de Romaanse Poort. De tentoonstelling is open van woensdag tot zondag tussen 11 en 17 uur. De toegang is gratis.