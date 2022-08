Meer treinen vanuit Leuven naar de kust door warmeweervoorspelling

Leuven Leuven in de ban van vernieuwde GP Jef ‘Poeske’ Scherens: “De weerstand tegen de nieuwe naam Tour of Leuven–Memorial Jef Scherens is stilaan verdwenen”

Veel mooi wielervolk in hartje Leuven op zondag 7 augustus en dat was te danken aan de Tour of Leuven–Memorial Jef Scherens. De GP Jef ‘Poeske’ Scherens dus maar dan in een fris jasje, inclusief leuke fietsroutes voor de wielerliefhebbers. Of er nog veel weerstand is tegen de nieuwe naam vroeg HLN zich af en de reporter ter plaatse ging dat even uitzoeken in het wielerdorp op het Ladeuzeplein.

