Meer dan honderd leerlingen op de bühne tijdens Talentenjacht

voetbal tweede nationale B Jeroen Goor en Olympia Wijgmaal blijven eerste zege van het kalender­jaar najagen: “Erin geloven dat het tegen topploeg Aalst kan lukken”

Door ook de zespuntenmatch tegen hekkensluiter Houtvenne te verliezen, staat het water Olympia Wijgmaal steeds meer aan de lippen. Er is maar één manier om toch nog zicht op een barrageplaats en wie weet zelfs het behoud in tweede te houden en dat is zo snel mogelijk met die driepunter aanknopen.

