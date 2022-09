Meer dan duizend zangers geven het beste van zichzelf tijdens Leuven beKOORt, al valt slotakkoord in de miezerregen

Na twee jaar gedwongen stilte hebben de geselecteerde amateurkoren uit Leuven, Vlaams-Brabant, Vlaanderen, Wallonië en Nederland de stemmen weer opgewarmd. Als bezoeker kreeg je dan ook de keuze tussen heel diverse stijlen en klanken: van gospel-, kinder- en popkoren tot klassieke mannen- en vrouwenkoren. Tussen 14 en 17 uur gaf elk koor twee concerten van 25 minuten op twee verschillende podia in de Leuvense binnenstad. De zeventien podia lagen op wandelafstand van elkaar, tussen de instapplaatsen Velodroom en Damiaanplein. Je kon daarbij ook enkele verborgen parels in de stad ontdekken, zoals de Damiaancrypte in de Sint-Antoniuskapel, de kapel van het Hollands College of de tuinen van het Iers College en van woonzorgcentrum Dijlehof.

Het orgelpunt was om 17.30 uur aan de Velodroom in de Brusselsestraat. Daar kwamen alle zangers samen voor het slotmoment. Ze zongen er samen een nieuwe compositie van Pieter Nevejans, de dirigent van Kooruwel. “Het is een klassiek geïnspireerde hymne geworden, met als titel ‘You Knight’. Een woordgrapje natuurlijk, want met ridders heeft het niets te maken”, aldus Nevejans. “Het gaat over je opnieuw met elkaar verenigen – ‘unite’ in het Engels. Koren hebben een moeilijke tijd achter de rug. Door de coronapandemie was samen zingen lange tijd niet mogelijk. Dat het nu weer kan, is geweldig – en het leek me ook de gepaste boodschap om met alle koren samen uit te zingen.”