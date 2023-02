Meer dan dertig jaar geleden opende Mohamed (62) de eerste Marokkaanse winkel van Leuven: “Wie had toen al van een honingmeloen gehoord?”

Vlaanderen en Brussel zijn superdivers geworden. Dat wees de de nieuwe Atlas Superdiversiteit Vlaanderen, naar een onderzoek van Atelier Romain, hogeschool Odisee en KU Leuven, uit. Waar in 1990 slechts 6,5 procent van de inwoners van het Vlaams gewest een niet-Belgische afkomst had, is dat anno 2023 een kwart geworden. Ook het Leuven van de jaren 90 had heel wat minder kleur. In dat klimaat opende Mohamed Bada (62) meer dan dertig jaar geleden zijn Marokkaanse speciaalzaak Mediterranee: de allereerste van de stad. Vandaag staat de man die Leuven zuiders leerde eten er nog steeds.