Meer dan 60 jachten bezochten Leuven tijdens 40ste toervaartreünie

Leuven Met sensibili­se­rings­ac­tie ‘plastic express’ wil Groen statiegeld invoeren: “Elk blikje dat weggesme­ten wordt is zonde”

Zaterdag 28 mei voert Groen in Leuven statiegeld in, een sensibiliseringsactie in het kader van Mei Plasticvrij. Op het Martelarenplein kunnen voorbijgangers blikjes en flesjes achterlaten in de statiegeldmachine van Groen in ruil voor een waardebon van Kudzu, een ecologische webshop.

