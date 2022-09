Meer dan 4.000 euro geïnd tijdens controle op zwaar vervoer

Drie voertuigen waren te zwaar geladen. De bestuurders moesten telkens een deel van hun lading overladen op een ander voertuig. De lading op twee andere vrachtwagens bleek onvoldoende vastgemaakt te zijn. Eén vrachtwagenbestuurder reed zichzelf in de kijker door op de E40, vlak bij de wegenwerken in Bertem, half op de rijstrook en half op de pechstrook te rijden. De inspecteurs konden vaststellen dat de chauffeur zijn smartphone in de hand had. Zijn rijbewijs werd op bevel van het parket onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Tijdens de controle die erop volgde, kwam ook aan het licht dat de man niet over een bewijs van vakbekwaamheid beschikte.