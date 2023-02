Meer dan 200 koppels een halve eeuw samen in Leuven

Vorig jaar stapten in Leuven 519 koppels in het huwelijk, aanzienlijk meer dan de 347 en 349 koppels in 2020 en 2021. Zelfs in de pre-coronajaren 2018 en 2019 -482 koppels- lag het aantal trouwers lang zo hoog niet. De verklaring is logisch: tijdens de coronapandemie kozen veel koppels ervoor om hun trouw uit te stellen. Ook wat huwelijksjubilea was 2022 trouwens een topjaar. “In totaal vierden we in Leuven 398 huwelijksjubilea”, vertelt schepen van Burgerzaken Dirk Vansina (CD&V). “Liefst 209 koppels vierden in 2022 hun gouden jubileum (50 jaar), 115 koppels hun diamanten bruiloft (60 jaar) en 67 koppels waren 65 jaar getrouwd, goed voor een briljanten jubileum. Er waren zelfs zeven Leuvense koppels die 70 jaar getrouwd waren in onze stad.”