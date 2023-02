Meer dan 150 leerlingen nemen deel aan Solar Bootcamp

Leuven Stripgids Salon in Bib Leuven: “Het wordt een hoogdag voor liefheb­bers van de betere strip”

Goed nieuws voor de liefhebbers van strips want event Stripgids Salon neer in Bib Leuven Tweebronnen. Het wordt een hoogmis voor alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met de wonderbaarlijke stripwereld. “Met zo’n 22.000 uitleningen per jaar scoort de collectie strips voor volwassenen erg hoog. We spelen in op die populariteit door het Stripgids Salon naar Leuven te halen”, zegt schepen Bert Cornillie (Vooruit).

