Materialenbank Leuven verhuist naar Herent: “Wegens groot succes nood aan grotere locatie”

Leuven KU Leuvenon­der­zoe­kers geven inkijk in de wereld van de microsco­pie tijdens expo ‘Shine On!’

In de Leuvense bibliotheek Tweebronnen is nog tot het einde van deze maand de expo ‘Shine On!’ te gast. Jonge wetenschappers van KU Leuven geven een inkijk in de wereld van de fluorescentiemicroscopie. Door staaltjes met een fluorescerend eiwit te injecteren ontstaat een buitenwereldse kleurenpracht.

15 november