Materialenbank Leuven krijgt Circubuild-award

De fakkel doorgeven kan een mooie traditie zijn en in het geval van de stad Sint-Niklaas is dat het geval. Zopas gaf stad de Circubuild-award door aan Leuven en wel aan de Materialenbank. Louter toeval is dat niet want het bestuur van Sint-Niklaas en Materialenbank Leuven dienden in het verleden samen een dossier in bij VLAIO om ook in de Oost-Vlaamse stad een gelijkaardig initiatief op te starten. Dat lukte niet omdat er geen subsidie werd gegeven maar de droom blijft wel bestaan. De Materialenbank in Leuven is dan ook een groot succes, zelfs in die mate dat er recentelijk werd uitgeweken naar een grotere locatie in buurgemeente Herent. Daar is ook ruimte voorzien voor Atelier Circuler en REused die geregeld workshops geven om mensen vertrouwd te maken met het idee van een tweede leven voor allerlei materialen. Bij de initiatiefnemers van de Leuvense Materialenbank alvast veel blijdschap nu de Circubuild-award naar Leuven is verhuisd: “Wij willen niets liever dan dat er overal materialenbanken verrijzen”, aldus Johan Eggers van REused. “Steden en gemeenten zouden moeten beginnen met bouwpromotoren en andere opdrachtgevers op te leggen grondig te bekijken wat bij de afbraak van een gebouw kan worden gerecupereerd. Zoiets kan je perfect vastleggen in de bouwvoorschriften. Door die verplichting in te voeren, stimuleer je circulair bouwen.” Nog dit om het belang van circulair bouwen even te kaderen: volgens Ecowerf wordt in onze provincie elk jaar 8.000 ton hout weggegooid en dat zou minstens voor een deel hergebruikt kunnen worden.