Materialenbank kan voortaan rekenen op circulaire bouwploeg Wonen en Werken Tewerkstelling: “Belangrijke schakel in de opschaling van de Materialenbank.”

Wonen en Werken is een Leuvens tewerkstellingsbedrijf dat arbeidskansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en opleidingstrajecten opzet. De medewerkers zullen instaan voor de logistiek, het verkoopklaar maken van materialen - nagels uit houten balken halen en balken in lengte zagen - en magazijnierswerk. Verder zal de ploeg ook gebouwen die gesloopt of gerenoveerd worden, ‘minen’. De versterking is een belangrijke stap voor de geplande opschaling van de Materialenbank. “We hebben de ambitie om de Materialenbank op te schalen en willen niet alleen op stedelijke maar ook op regionale schaal het hergebruik van bouwmaterialen faciliteren. Vorig jaar redden we met de Materialenbank maar liefst 40 ton aan bouwmaterialen van de afvalberg. Dit jaar zullen we vlot over de 60 ton gaan. Volgend jaar mikken we op maar liefst 120 ton,” zegt schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen). “Het feit dat we vanaf nu op structurele basis beroep kunnen doen op zes medewerkers van Wonen en Werken, zal ons helpen om die ambitie waar te maken.”