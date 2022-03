Maskers af in het onderwijs, en dat is om te beginnen vooral onwennig: “Een leerling vroeg me ‘wie bent u, mevrouw?’”

LeuvenSamen met code oranje vervielen de meeste coronarestricties. Ook in het onderwijs mochten op deze eerste maandag na de krokusvakantie de mondmaskers voor het eerst sinds lang af. Maar tot grote bevrijdingsfeesten heeft dat, toch niet in het Heilig Hartinstutuut in Kessel-Lo, niet geleid. “Kom binnen een paar dagen nog eens terug, misschien zijn we het dan wel vergeten.”

Er heerst wat onwennigheid in de lerarenkamer. Daar werd opnieuw het voltallig aantal stoelen onder de gezamenlijke tafel geschoven, want afstand houden is niet meer nodig. “Maar het is niet dat we elkaar massaal zijn beginnen te knuffelen,” klinkt het. “We voelen ons wat betrapt nu de directeur hier staat, en wij geen masker dragen." Directeur Thijs Craane verzekert zijn leerkrachten dat het mag. Oef. Voor Annemie Smeuninx (57) is het vervallen van de maskerplicht een dubbeltje op zijn kant. “Ik ben blij, maar persoonlijk blijf ik toch liever voorzichtig. Ik heb namelijk heel wat familieleden in mijn directe omgeving die risico lopen bij een besmetting. We staan tenslotte dicht bij de leerlingen. Op dit moment is het vooral gek. Een leerling vroeg me: ‘Wie bent u mevrouw?’” Jan Van den Meersche (42) is vooral blij dat zijn brilglazen eens niet aangedampt zijn tijdens het eerste lesuur.

Niet definitief weg

De vaststelling is opvallend: na twee jaar corona is het masker in deze middelbare school moeilijk weg te denken. “Ook wanneer het strikt genomen af mocht vroegen we aan de leerlingen om het mondmasker toch op te laten wanneer de afstand niet gegarandeerd kon worden. Bovendien hangen er in elk lokaal CO2-meters. Gaat het signaal af moet er een extra raam open.” En dus is corona nog niet helemaal verdwenen, hoewel leerlingen andere prioriteiten hebben. “Ze zijn meer met Oekraïne bezig dan met corona.” Toch rapporteren deze leerkrachten klassen waarvan een meerderheid het mondmasker zoals vanouds droeg. Of het lapje stof nu definitief de onderste lade in mag? Niemand durft het te voorspellen.

Volledig scherm Mondmaskers vervallen in het onderwijs en in het Heilig Hart in Kessel-Lo. © Vertommen

Sophie Libotte (18) en Emilie Boon (18) volgen hun zevende specialisatiejaar. Sinds het vijfde middelbaar heerst de pandemie. “En het is nog altijd niet gedaan,” zegt Sophie. “Raar. In het begin dachten we dat het maar een aantal maanden zou duren.” Code geel was iets om naar uit te kijken, maar van tomeloos enthousiasme is geen sprake. “Het is natuurlijk wel fijn dat we niet meer de hele dag zo’n masker moeten dragen nu het warmer begint te worden. En het is zeker zo dat we beter kunnen articuleren zonder.” Bovendien kunnen de jongedames zich verheugen op een proclamatie die de naam waardig is. Maar toch. De leerkracht vraagt: “Zouden jullie het erg vinden om het masker op te zetten als ik het vraag?” Sophie en Emilie schudden van nee. “Voor ons is corona helemaal niet voorbij. We gaan ervan uit dat het terugkeert. Corona is zoals een jojo: daar zijn we wel bang voor. Ons masker blijft dus voorlopig mooi in onze rugzak.”

Quote Het voelt raar om het nu af te doen. Ik ben het zo gewoon, het is een automatis­me Leerlingen

Misschien zijn deze leerlingen wel uitzonderlijk braaf. Maar ook in het tweede jaar sport draagt elke leerling het masker vrijwillig. Zoals het een goede puber betaamt is de neus weliswaar niet volledig bedekt. Toch heeft het masker voor de meeste leerlingen van deze klas weinig met veiligheid te maken. “Het voelt raar om het nu af te doen,” zegt de ene. “Ik ben het zo gewoon, het is een automatisme,” zegt iemand anders. Een volgende leerling voegt daar nog aan toe: “Het moest zo sinds de eerste schooldag.” Deze tweedejaars hebben nooit anders geweten. In een andere klas geeft toch iemand aan zich veiliger te voelen met masker. “Maar het voelt ook gewoon raar.” Directeur Thijs Craene vermoedt dat hier een element van samenhorigheid speelt. “Misschien zijn we die maskers binnen een paar dagen wel vergeten,” besluit een leerling. “Kom dan nog maar eens kijken!”

