Martelarenplein wordt Open Dansvloer: “Elke jongere is welkom om te komen dansen”

Dansen maakt je gelukkiger volgens de wetenschap en wel omdat er gelukshormonen vrijkomen tijdens het bewegen. Met de tiendaagse van de veerkracht in het achterhoofd pakt de stad Leuven dan ook uit met het nieuwe event ‘Dans maar’, een samenwerking tussen jongerenwerking MIJNLEUVEN en Open Dansvloer. “Het opzet van ‘Dans maar’ is eenvoudig: kom dansen op je eigen ritme in alle vrijheid en zonder oordelen. De focus ligt op alles even loslaten”, vertelt danscoach Hilke van Open Dansvloer.

Twee sessies

Meer concreet wordt het Martelarenplein in Leuven op 5 oktober omgetoverd tot één grote dansvloer. Er worden twee danssessies georganiseerd: eentje van 16 tot 16.30 uur en een andere van 18 tot 18.30 uur. Elke Leuvense jongere is welkom om mee te komen dansen en deelname is volledig gratis. Je hoeft ook niet niet op voorhand in te schrijven. “Een uitlaatklep is belangrijk”, geeft schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) nog mee. “Er zijn veel manieren voor jongeren om hun hoofd even leeg te maken en om zich beter en weerbaarder te voelen. Initiatieven zoals ‘Dans maar’ zijn een grote meerwaarde. Alles draait immers om de juiste setting en een veilige omgeving zodat jongeren zich verbonden en begrepen voelen.” Meer info: www.leuven.be/dans-maar