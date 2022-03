Marie De Ryck uit Wijgmaal schrijft open brief aan stadsbestuur: “Een landschapspark zonder landschap? Alsjeblieft stad Leuven, doe beter!”

LeuvenDe Leuvense deelgemeente Wijgmaal staat voor een transformatie die de toepasselijke naam ‘Wijgmaal in de steigers’ mee kreeg van het Leuvense stadsbestuur. Eerder had Natuurpunt al kritische bedenkingen over de grote plannen en nu toont ook buurtbewoonster Marie De Ryck zich bezorgd. Daarom schreef ze een open brief: “Het mooie landschapspark zal voor het grootste deel ingenomen worden door voetbalvelden met kunstgras”, klinkt het kritisch.

‘Wijgmaal in de steigers’ is het grote masterplan van de stad Leuven voor de Leuvense deelgemeente Wijgmaal. Drie grote projectgebieden in Wijgmaal –omgeving Wakkerzeelsebaan en de Ymeria- en Remysite – worden in de toekomst respectievelijk een woonwijk met verschillende voorzieningen, een sport- en landschapspark en een polyvalente campus. “Met een aangepaste stationsomgeving is de site voor iedereen vlot en veilig bereikbaar. Een nieuwe tunnel onder de sporen maakt het stationsplein dan weer autovrij met ruimte voor voetgangers, fietsers en een skatepark”, liet schepen Carl Devlies (CD&V) eerder al optekenen toen de plannen bekend werden gemaakt.

Volledig scherm Marie De Ryck aan de velden waar in de toekomst mogelijk kunstgrasvelden zullen verschijnen in het kader van masterplan 'Wijgmaal in de steigers'. © Vertommen

Al snel volgden er kritische bedenkingen van Natuurpunt Leuven en wel over de geplande nieuwe voetbalvelden die aangelegd zullen worden in landbouwgebied. “Onbegrijpelijk, zeker in de omgeving van natuurgebied”, liet Yves Vanden Bosch van Natuurpunt Leuven optekenen. Net zoals Natuurpunt is ook buurtbewoonster Marie De Ryck erg bezorgd over de kunstgrasvelden in het geplande landschapspark. Met een open brief aan het adres van het Leuvense stadsbestuur maar ook aan andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld voetbalclcub Olympia Wijgmaal wil ze een kritische blik werpen op het masterplan.

Idyllisch?

“Masterplan ‘Wijgmaal in de steigers’ voorziet een landschapspark op de Ymeria-site langs de Dijle, ten noorden van de Leibeek. In deze brief vraag ik om meer onderzoek. Ik vraag de stad Leuven om geen overhaaste beslissingen te nemen. En ik vraag aan elke lezer: verdiep u in het dossier, laat u horen en zoek mee oplossingen die voor iedereen beter zijn”, klinkt het in de open brief. “Een park aan de Dijle, zo idyllisch, denkt u misschien…Een park waar bloemen en bomen staan, goed voor de biodiversiteit. Er is ruimte voor sport…Hoe kan ik tegenstander zijn van zo’n mooi plaatje? Ik ben geen tegenstander. Ik was helemaal gewonnen voor het mooie landschapspark dat ons werd beloofd. Maar langzamerhand wordt duidelijk dat er veel meer vragen gesteld moeten worden. Want dat zeer mooie met hoge bomen ingetekende landschapspark zal voor het grootste deel ingenomen worden door voetbalvelden. En niet het soort velden waar we met onze kinderen gaan spelen en waar hier en daar een madeliefje groeit. Neen, het soort steriele verharde met rubberkorrels bedekte kunstgrasvelden die te kostbaar zijn om iedereen op te laten spelen en die dus door de club zullen worden afgesloten met hoge netten. Het soort velden waar tribunes en gigantische verlichtingspalen zullen komen bij te staan.”

Buurtbewoonster Marie De Ryck is bezorgd over de impact op de waterhuishouding en het milieu maar zeker ook over het historische karakter van de Dijlevallei. “Passen deze voetbalvelden hier in het landschap?”, schrijft ze in de open brief. “Hoeveel verkeer zal dit aantrekken en zullen de mensen nog op de parking parkeren als er een kortere doorsteek is van kleinere naburige straten?...Laat duidelijk zijn dat ook ik voorstander ben van voetbal en voetballende jeugd. Ik vraag enkel goed na te denken over de omvang en de locatie van de club. Meer is niet altijd beter toch? Aan de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden van de stad Leuven wil ik nog het volgende zeggen: u maakt zich trots een innoverende stad te zijn, één die streeft naar klimaatneutraliteit in 2030 en die alert is voor klimaatsverandering. Een stad die oog heeft voor duurzaam en sociaal leven. Dus vraag ik u: doe beter dan dit met clubvoetbalvelden overgoten plan dat niets bijdraagt aan de buurt, de klimaatomstandigheden en de kostbare biodiversiteit.”

