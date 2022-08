Margriet Hermans gaat voor officieus wereldrecord ‘Lekker Blijven Hangen' op Leuvense Oude Markt

Op vrijdagavond 5 augustus kan je op de Leuvense Oude Markt terecht voor de vierde editie van Leive Vloms, het gratis muziekfestival dat naar goede gewoonte geld inzamelt voor het onderzoek naar de spierziekte Multiple Sclerose (MS). Vanaf 19 uur begeleidt de New Bis Band Laura Lynn, Wim Soutaer en partner in crime Charles Van Domburg én Margriet en Celien Hermans. Margriet gaat trouwens voor een ‘Lekker Blijven Hangen’-wereldrecord want tijdens het liedje wil ze haar zeer populaire ‘Lekker Blijven Hangen’-move met zoveel mogelijk mensen doen op de iconische Leuvense Oude Markt. “Ongelofelijk hoe enthousiast mensen worden als ze dat liedje horen en hoe ze spontaan meedoen met de move. Ik ben heel benieuwd wat dat straks gaat geven tijdens één van mijn grootste optredens van de zomer. Droog weer is genoeg om meer dan tienduizend bezoekers op de been te brengen want zoveel volk komt er jaarlijks naar Leive Vloms liet ik me vertellen. Spannend!”, vertelt Margriet Hermans enthousiast. Meer info over het gratis festival Leive Vloms vind je op www.leivevloms.be