Marc Van Ranst pleit voor inreisverbod uit India: “Eén extra Leuvense student besmet met Indiase variant”

"De student over wie het nu gaat heeft ongeveer hetzelfde traject afgelegd als die andere studenten, alleen vijf dagen later", zegt Van Ranst. "Hij is ook vanuit India naar Parijs gevlogen, en zo ons land binnengekomen." De student is wel meteen in quarantaine gegaan.

Hoeveel besmettingen er in ons land in totaal al plaatsgevonden hebben met de Indiase variant, weet de viroloog niet. "Andere laboratoria zoeken nu ook naar de variant. Het is heel moeilijk te zeggen hoe verspreid deze variant is." In Brussel is eind maart al vastgesteld dat een persoon besmet was met de Indiase variant. VRT NWS meldt maandag dat er in de provincie Antwerpen nog vijf gevallen zijn opgedoken.

Ook Van Ranst pleit voor een inreisverbod vanuit India. "Er zijn nu wel geen rechtstreekse vluchten vanuit België naar India, maar iemand die de voorbije tien dagen in India is geweest, zou hier niet zomaar mogen binnenkomen, behalve Belgische staatsburgers of personen met een gelijkgesteld statuut. Zij moeten veertien dagen in quarantaine. Anders is het dweilen met de kraan open.”

Bekijk ook: Wat weten we van de Indiase variant? Marc Van Ranst legt uit