Marc Peeters van Biketeamtripel fietst naar Frankrijk om waterramp Trooz te ondersteunen: “Die vrijwilligers staan daar ieder weekend, dan is een fietstocht peanuts.”

Biketeamtripel ontstond enkele jaren geleden. Marc en kompaan Dirk Mauclet (43) deelden zowel de liefde voor de fiets als voor een goed streekbiertje. “Vorig jaar stelde Dirk voor om een roadtrip te ondernemen. Pak en zak, zonder externe begeleiding. Gewoon kijken van dag tot dag, en met volle teugen genieten van wat ons op de weg kruist.” De beelden van de waternood in het zuiden van het land vorig jaar veranderden de insteek. “Als Thailand overspoelt na een tsunami is er onmiddellijk een nationale campagne. Amper twee weken na de start van de oorlog in Oekraïne is er al een grote solidariteitsactie op televisie. Ik vind dat fantastisch. Maar als er in eigen achtertuin iets gebeurt, en je stelt vast dat een deel van die slachtoffers een jaar later nog steeds geen verwarming of warm water heeft, dan steiger ik.”

Wie deelt in die verontwaardiging is Team Eclairs. Vernoemd naar de delicatesse met pudding en chocolade, maar ook naar het Franse woord voor bliksem, staan de vrijwilligers zonder fout elk weekend klaar om de handen uit de mouwen te steken in Trooz. “En dan heb ik het niet over koffiekoeken uitdelen,” gaat Marc verder. “In het begin maakten zij de huizen leeg, dan braken ze muren en vloeren uit, nu helpen ze volop met de heropbouw.” Geïnspireerd door hun onbaatzuchtigheid besloot Marc zijn fietstocht te gebruiken om geld in te zamelen voor de vrijwilligers van Team Eclairs. “Zij staan daar elk weekend. Dan is een fietstocht maken peanuts.”

Volledig scherm Marc Peeters van Biketeamtripel © Evert Wouters

Cachet

Het plan was uitgestippeld, de truitjes klaar. Kompaan Dirk moest helaas afhaken door rugproblemen. “Een typisch fenomeen bij mannen van een middelbare leeftijd. Maar een midlifecrisis mag je dit project allerminst noemen,” lacht Marc, die jaarlijks 14.000 kilometer fietst. De onderneming zal 18 dagen en 1.500 kilometer in beslag nemen. “De eerste stop is in Trooz. Dan gaat het verder naar Luxemburg, Dijon en Lyon.” Eindigen doet Marc in schoonheid in Saint Raphaël, van waaruit een TGV hem terug naar huis voert. “En onderweg is het genieten, en mensen ontmoeten. Daar moet je tijd voor maken.”

De solidariteitsactie bracht tot nog toe 300 euro op. “Maar ik neem aan dat eens ik vertrokken ben er toch wel wat meer animo komt. Als ik mensen zover krijg om 2 euro per kilometer te sponseren kom ik toch aan een mooi bedrag. Elke euro telt.” Via sociale media houdt Marc zijn volgers op de hoogte met een logboek. Het vertrek is voorzien voor vrijdag 13 mei, vooraan het stadskantoor, waar burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) het afscheid verzorgt. “Ach, het draait niet om mij. Het draait om het goede doel. Als dat de actie wat cachet kan geven: so be it.”

Volledig scherm Marc Peeters van Biketeamtripel © Evert Wouters