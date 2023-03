‘Mannen van 1979' verzamelen 500 euro voor Nationaal MS Centrum

“Ik heb nog één verrassing”: jaloerse ex (20), die man aan boom bindt en het hoofd inslaat met betonklin­ker, riskeert zes jaar cel

Hoewel de relatie was beëindigd, lokte S.S. haar ex naar een godverlaten park in Leuven onder het mom van een laatste date. Ze wilde hem zijn seksuele fantasie nog eens laten beleven: de liefde bedrijven, terwijl hij geblinddoekt en vastgebonden was. In plaats van genegenheid kreeg hij een kasseisteen van 3,4 kilo op zijn hoofd. De vrouw riskeert zes jaar cel voor de bizarre ‘last date’.