Manifestatie op Martelarenplein voor meer koopkracht: “De facturen zijn te hoog, de lonen te laag”

We merken het allemaal: het leven wordt duurder, om niet te zeggen veel duurder. De energieprijzen worden zowaar onbetaalbaar, de prijzen aan de pomp swingen de pan uit en voor eenzelfde bedrag als enkele maanden geleden wordt onze winkelkar steeds leger. “Zo kan het niet langer”, stellen vakbonden ACV, ABVV en ACLVB die vrijdagmorgen een manifestatie organiseerden op het Martelarenplein in Leuven. “De facturen zijn te hoog, de lonen te laag. Onze koopkracht moet omhoog”, aldus de actievoerders. “We pleiten voor minimum €14/u of €2300/maand bruto. Verder ook voor 6% BTW op energie en een minimumpensioen van €1500/maand netto. De loonnormwet moet ook op de schop want die verhindert een eerlijke stijging van lonen, zelfs in bedrijven die veel winst maken.” De drie grote vakbonden lanceerden in de voorbije maanden ook een petitie tegen de loonnormwet en voor meer loon. Bij 25.000 handtekeningen moest het Belgisch parlement het debat over de loonnormwet aangaan. “Wel, meer dan 87.000 burgers tekenden de petitie. Op 26 april werd in de commissie voor Verzoekschriften dan ook een datum vastgelegd voor een hoorzitting over de loonnormwet. Intussentijd blijven we druk zetten op de regering met acties want werknemers verdienen respect”, besluiten Johan Vervoort (ACV), Steven Marchand (ABVV) en Sven Desmedt (ACLVB).