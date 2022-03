Man overlijdt op zitbankje Sint-Maartensdal

Wijgmaal Renovatie station Wijgmaal begint op 15 maart: “Een levend huis van en voor de inwoners maar ook voor passerende fietsers en wandelaars”

Vanaf 15 maart begint Dialoog met de renovatie van het stationsgebouw in Wijgmaal. In het gebouw komt onder meer een kantoorruimte en een eetcafé. “We zijn blij dat Dialoog dit stadsgebouw nieuw leven inblaast. Met dit project kan het stationsgebouw in de toekomst zijn rol van verbinding in Wijgmaal optimaal spelen”, zegt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (Vooruit).

13 maart