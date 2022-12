Man licht gewond na aanrijding op parking van het Heilig Hartziekenhuis in Leuven

Leuven Vlaamse steun voor internatio­naal topevene­ment rond Dieric Bouts in Leuven

In het najaar van 2023 wordt in Leuven een groot cultureel stadsfestival georganiseerd met Dieric Bouts in de hoofdrol. Het event gaat op zoek naar de sporen die de vernieuwende kunstschilder uit de 15de eeuw naliet en hoe inspirerend hij was in zijn tijd. “En nog steeds in 2023”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit).

