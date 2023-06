Man komt met schrik vrij nadat zijn voertuig over de kop gaat

Groot feest voor 100 jaar Cité Pasteur in Kessel-Lo op zaterdag 1 juli : “Iedereen is welkom”

De bewoners van de Cité Pasteur in Kessel-Lo vieren zaterdag 1 juli het 100-jarig bestaan van hun wijk. De wijk omvat 32 huizen in de Louis Pasteurwijk, 8 in de Platte-Lostraat en 11 in de Overwinningsstraat. Ze werd gebouwd voor de personeelsleden van Sigarenfabriek Vander Elst. Een goede reden om een feestje te bouwen, en meer nog : “Iedereen is welkom om dit samen met ons te vieren”, klinkt het fier bij de bewoners van de wijk.