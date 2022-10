Man geïnterneerd die negen vuilbakken in Leuven in brand stak

De labiele man stak tussen 18 maart en 24 april dit jaar negen vuilnisbakken in brand. Dat gebeurde ook tijdens de nacht. Verder zorgde hij voor een spoor van vernieling in Leuven door tientallen kentekenplaten te stelen of zijspiegels van auto’s te halen. Soms stak hij ook de banden lek van een wagen. De man werd in 2014 en begin dit jaar nog geïnterneerd voor onder meer belaging, maar hij bleek vrij op proef. Het openbaar ministerie vorderde die maatregel opnieuw en de rechtbank ging daar op in. De man heeft al sinds jonge leeftijd een psychiatrische problematiek.