Man doet ripdeal mislukken en wordt uit rijdende wagen geduwd: tot 54 maanden cel gevraagd voor afpersers

Naakt vastgebonden en uit rijdende wagen geduwd

De eerste ripdeal was volledig mislukt omdat de jongeman in kwestie zijn vaste dealer voordien had ingelicht van wat ze met hem van plan waren. Daarna werd een kennis gevraagd om 100 gram cocaïne te leveren. In een afgelegen straatje naast het station van Heverlee werd die tegen de grond gewerkt, geslagen en een mes in het gezicht geduwd. Dat alternatieve slachtoffer moest uiteindelijk 50 euro afgeven en kon ontsnappen wanneer de daders met zijn gsm op zoek gingen naar wifi om overschrijvingen te maken.

Bang van hoofdbeklaagde

De hoofdbeklaagde, die hem uit de wagen stampte, riskeert 54 maanden cel. Zijn advocaat betwistte echter zijn aanwezigheid, omdat zijn gsm niet in de buurt was opgemerkt. Daarnaast trok hij in twijfel of een autodeur wel open kan blijven aan die snelheid. Dezelfde man stond ook terecht voor twee extra ripdeals. Bij een van die feiten zou hij in juni 2019 het huis van een dealer binnengedrongen zijn en om het te doorzoeken. De twee bewoners deelden toen in de slagen. De partner van de dealer werd toen vastgehouden terwijl hij zelf geld moest afhalen.