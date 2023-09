Man die twee minderjarige zussen verkrachtte riskeert jarenlange opsluiting: “Voor u zit een hoopje miserie”

Dany (62) bouwt kermisat­trac­ties na tot in de allerklein­ste details: “Mijn reuzenrad telt meer dan 7.000 lichtjes”

Al sinds zijn kindertijd is Dany gefascineerd door kermissen. Zo erg zelfs dat hij al op zeer jonge leeftijd de verschillende attracties in miniatuur begon na te bouwen. Zijn miniatuurkermis is al bijna overal in het land neergestreken en kreeg zelfs al een plekje in het tv-programma ‘Iedereen Beroemd’. Aan sommige attracties is hij maar liefst een jaar bezig. Niet zo gek als je weet dat alles moet kunnen draaien en bewegen zoals in het echt. Zelfs aan de ‘flosj’ van de kindermolen heeft hij gedacht...