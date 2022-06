Man die schoondochter bespiedt krijgt celstraf met uitstel

In augustus 2020 had het slachtoffer het filmtoestel ontdekt bij het opruimen van de badkamer. Op dat moment woonde beklaagde George G. (64) in een aparte woning in de tuin van het huis waar ze samen met de zoon van G. woonde. Op de beelden van de camera was de beklaagde te zien op het moment dat hij de camera installeerde maar omdat het toestel slecht geplaatst was, kwam het slachtoffer amper in beeld. Bedoeling was om de douche en het bad te filmen.

Aanvankelijk had de man de feiten betwist en meende hij dat hij de camera slechts “vergeten” was in de badkamer, nadat hij in het huis aan het werken was geweest. Op de zitting had de man uiteindelijk wel toegegeven. Daarbij had hij zich geëxcuseerd en verteld dat hij naar aanleiding van de feiten door zijn huisdokter doorverwezen was naar gespecialiseerde begeleiding, zonder al verdere stappen genomen te hebben. Waarom hij de feiten had gepleegd, kon hij op de zitting niet verwoorden.