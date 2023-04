Man die glazen deur café Revue aan diggelen stampt hangt negen maanden cel boven het hoofd

Lichaam aangetrof­fen aan achterkant station in Leuven: stierf 32-jarige man natuurlij­ke dood?

Aan de achterkant van het station in Leuven is dinsdag rond 8 uur het levenloze lichaam aangetroffen van een 32-jarige man. Uit het eerste onderzoek blijkt dat niemand anders bij z’n dood betrokken was. Er zal woensdag nog wel een autopsie volgen, bevestigt het parket.