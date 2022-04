Man die alle brandkranen parking De Bond opendraait, richtte voor 15.000 euro schade aan

Leuven Léontine Devillet werd 91 jaar en staat al meer dan drie jaar aan het hoofd van een vijfge­slacht

Op 31 maart vierde Léontine ‘Léa’ Devillet haar 91ste verjaardag. Op die mooie leeftijd woont ze nog steeds zelfstandig in Sint-Maartensdal. Maar dat is niet alles: ze is ook het oudste lid van een vijfgeslacht, en dat al meer dan drie jaar.

16:41