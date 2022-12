Man die 92 vinylplaten stal bij platenzaak Bilbo krijgt na verzet werkstraf in plaats van 18 maanden cel

M’Hamed E.K. pleegde in 2019 verschillende diefstallen en was uit op oude vinylplaten. Zo stal hij bij platenzaak Bilbo 92 platen voor 2.045 euro. Bij Fnac maakte hij ook buit, daar kon hij elf platen meegraaien voor 266 euro. Ten slotte moest hij zich nog verantwoorden voor de diefstal van een fles Ricard in een Carrefour Market in Vilvoorde. De man was niet aan zijn proefstuk toe, want in 2012 kreeg hij al 33 maanden cel voor een diefstal en een diefstal met geweld. De rechtbank veroordeelde hem bij verstek tot achttien maanden cel. E.K. tekende vanuit de gevangenis verzet aan en kwam tijdens zijn proces verklaren dat hij vier jaar geleden aan de drank was. Hij vroeg en kreeg een werkstraf van 180 uur. Hij moet ook een geldboete van 800 euro betalen.