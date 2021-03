Man (61) overleden bij uitslaande woningbrand in Leuven

LeuvenIn de nacht van maandag op dinsdag heeft een uitslaande woningbrand een huis in Leuven volledig verwoest. Een vrouw sprong uit de eerste verdieping en werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket van Leuven bevestigt dat een 61-jarige man overleden is in de woningbrand.

De brand in de Dekenstraat ontstond iets na middernacht. “Ik lag al te slapen wanneer ik plots het brandalarm hoorde afgaan”, vertelt een buurman. “We roken meteen een felle brandgeur en liepen naar buiten. De vlammen sloegen al uit het dak van de woning naast ons. Op dat moment sprong een vrouw jaar uit de eerste verdieping van de woning. We hielpen haar overeind en gingen bij alle buren aanbellen om hen te verwittigen. Bruno, een man van in de 60, woont in het huis naast ons dat volledig verwoest is door de brand. De vrouw die uit de woning is gesprongen was volledig in paniek. De brand was al snel enorm hevig en ze schreeuwde dat Bruno nog binnen was.”

De brandweer had ruim anderhalf uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. De woning is volledig verwoest. Over de oorzaak is nog niets bekend. “Door de uitslaande woningbrand werden ook drie aanliggende huizen ontruimd”, stelde politiewoordvoerder Mathieu Caudron in de nacht van maandag op dinsdag. “Momenteel is het te gevaarlijk om de woning te betreden. Een branddeskundige zal het pand in de loop van de voormiddag betreden. We weten dus momenteel niet of er nog meer slachtoffers zijn. Over de eigenaar van de woning is nog niets bekend.”

Het parket van Leuven bevestigt dat een 61-jarige man niet tijdig is buitengeraakt. “Het lichaam van een 61-jarige mannelijke bewoner is aangetroffen in de afgebrande woning. Voor de oorzaak van de brand wachten we de bevindingen af van de aangestelde branddeskundige en het labo. Ook de wetsdokter werd aangesteld.”

Volledig scherm Uitslaande woningbrand in de Dekenstraat in Leuven. © Vertommen

