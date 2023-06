Man (50) moet fiets afstaan na dronken val tegen boordsteen

Vierde benefiet­con­cert ‘Music for Luc’ groot succes: mooie thuiswed­strijd van Stan Van Samang

‘Music for Luc’ ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie in Het Depot was alweer een schot in de roos. Huisband The Philips bracht heel wat muzikale gasten mee, waaronder Kris Wauters en Stan Van Samang. Die laatste speelde een thuiswedstrijd als Wijgmaalnaar en sprong zelfs van het podium om het publiek te entertainen.