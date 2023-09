Man (44) uit Brussel met amfetamines op zak pleegt inbraak in restaurant Ribs

Topchef Kwinten De Paepe neemt Het Bed van Napoleon in Linden over: “Frans-Belgische keuken op hoog niveau”

Het Bed van Napoleon in Linden is overgenomen door niemand minder dan topchef Kwinten De Paepe. Hij was lange tijd de chef van Tafelrond in Leuven en kookte de voorbije jaren voor premier Alexander De Croo. In oktober gaat hij met vennoot Lukas Dercon Het Bed van Napoleon heropenen. “We houden het klassiek en toegankelijk, maar wel op topniveau.”