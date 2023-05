Man (38) slaat 14-jarige dochter van ex-vrouw nadat hij inbreekt in haar woning: jaar cel met uitstel

Kat-en-muis­spel tussen politie en Leuvense studenten is schot in de roos: “Academie­jaar afsluiten met uniek evenement”

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben zo’n 80 studenten het op een lopen gezet voor de Leuvense politie in het provinciedomein in Kessel-Lo. Met acht agenten werd de volledige omgeving uitgekamd en bijna alle studenten werden gevat voor 2u ‘s nachts. Een boete moeten ze echter niet verwachten: het kaderde allemaal in ‘The Hunter Games’, een verbindingsactiviteit tussen politie en studenten.