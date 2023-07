Man (28) dreigt studenten keel over te snijden en dringt appartement binnen

“Toen de agenten na die melding in de buurt patrouilleerden, werden ze op de Kapucijnenvoer aangesproken door twee andere studenten”, aldus het Leuvense parket. “Die meldden hen dat een man hun appartement binnengedrongen was. Toen de agenten ter plaatse gingen kijken, stelden ze vast dat de voordeur ingebeukt was met een brandblusser. Binnen werd de verdachte aangetroffen, met een schaar in de hand. Het bleek een 28-jarige man te zijn zonder vaste verblijfplaats die de feiten bekende. Hij gaf aan dat hij onder invloed was van verdovende middelen, en dat hij boos was omdat hij zijn hond niet kon vinden.”