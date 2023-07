Man (28) dreigt studenten keel over te snijden en dringt appartement binnen: “Ons geduld is stilaan echt wel op”, zegt oppositiepartij N-VA

De Leuvense politie heeft een 28-jarige man opgepakt nadat die met geweld het appartement van twee studenten binnengedrongen was. Hij bleek gewapend te zijn en had eerder al andere studenten met de dood bedreigd. “Wij vragen dringend een doortastende aanpak voor feiten gepleegd door personen in illegaal verblijf”, klinkt het bij oppositiepartij N-VA. “De lijst van misdrijven wordt alsmaar langer.”

De feiten dateren van vrijdag 30 juni. Een patrouille werd die avond naar de Handbooghof gestuurd na een oproep van enkele studenten. Die meldden dat ze bedreigd werden door een man die zijn hond aan het uitlaten was. Hij leek volgens hun verklaringen onder invloed te zijn en toonde zich geagiteerd. Zo zou hij de studenten gezegd hebben dat hij hen zou neersteken met een schaar en dat hij hen de keel zou oversnijden.

“Toen de agenten na die melding in de buurt patrouilleerden, werden ze op de Kapucijnenvoer aangesproken door twee andere studenten”, aldus het Leuvense parket. “Die meldden hen dat een man hun appartement binnengedrongen was. Toen de agenten ter plaatse gingen kijken, stelden ze vast dat de voordeur ingebeukt was met een brandblusser. Binnen werd de verdachte aangetroffen, met een schaar in de hand. Het bleek een 28-jarige man te zijn zonder vaste verblijfplaats die de feiten bekende. Hij gaf aan dat hij onder invloed was van verdovende middelen, en dat hij boos was omdat hij zijn hond niet kon vinden.”

We vragen aan het stadsbe­stuur om dringend in overleg te gaan met de Dienst Vreemdelin­gen­za­ken zodat deze personen kunnen worden opgesloten in een gesloten centrum met het oog op uitzetting. Genoeg is genoeg Zeger Debyser, fractieleider en lijsttrekker N-VA Leuven

Doortastende aanpak

N-VA Leuven vraagt dringend een doortastende aanpak voor feiten gepleegd door personen in illegaal verblijf. De oppositiepartij stelt dat Leuven de laatste maanden steeds vaker wordt opgeschrikt door incidenten met personen in illegaal verblijf. “De categorie die daarbij het meeste in het oog springt, zijn de fietsendieven die op heterdaad betrapt worden en geen verblijfsplaats blijken te hebben. Maar de lijst van andere misdrijven wordt ook alsmaar langer”, zegt Zeger Debyser, fractieleider en lijsttrekker N-VA Leuven.

“Het is opmerkelijk hoeveel incidenten in Leuven er kunnen worden toegeschreven aan personen in illegaal verblijf. Vaak gaat het om overlast en drugsfeiten, maar ook erg verontrustende feiten zoals studenten die aangevallen worden met wapens en steekpartijen in de binnenstad. “De politie doet zijn best, maar staat vaak machteloos. De personen worden wel gedagvaard door het parket, vaak volgens snelrecht, maar personen zonder vaste verblijfplaats zijn erg moeilijk op te roepen. Waar stuur je de gerechtsbrieven naartoe? Eens ze worden vrijgelaten, verdwijnen ze met de noorderzon. En de slachtoffers blijven met lege handen achter. We vragen dan ook aan het stadsbestuur om dringend in overleg te gaan met de Dienst Vreemdelingenzaken zodat deze personen kunnen worden opgesloten in een gesloten centrum met het oog op uitzetting. Genoeg is genoeg.”

“Ons geduld is stilaan echt wel op,” bevestigt gemeenteraadslid Lies Verlinden. “Leuven moet een aangename, leefbare en veilige stad blijven. Vorige week nog werden we als ouders van een kind in een Leuvense crèche aangemaand om waakzaam te zijn nadat er een verward persoon zonder verblijfsdocumenten had proberen binnen te dringen bij een onthaalmoeder in de buurt. De politie kon niets doen want de persoon in kwestie had geen strafbare feiten gepleegd. We gaan toch niet wachten tot die wel gebeuren?”

Raadkamer

Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek voor bedreigingen, woonstschennis en wapendracht zonder wettige reden. De 28-jarige verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Op vrijdag 7 juli moet hij voor de raadkamer verschijnen, die dan zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

