Man (22) wordt opgepakt met gestolen elektrische fiets aan station

Leuven Stefan Frissen blikt na twee coronaja­ren vooruit op populaire Jaarbeurs Leuven: “Omdat het de 75ste editie is, keren we terug naar het volkse gebeuren van weleer”

Van zaterdag 27 augustus tot en met zondag 4 september vindt in de Leuvense Brabanthal de 75ste editie plaats van Jaarbeurs Leuven. Naar verwachting zullen meer dan 30.000 bezoekers ideeën komen opdoen tijdens de beurs. “Jaarbeurs Leuven is synoniem met beleving. Een gezellig dagje uit aan het einde van de vakantie en het begin van het nieuwe schooljaar”, vertelt organisator Stefan Frissen die erg blij is dat hij verlost is van de coronamaatregelen.

22 augustus