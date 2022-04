Man (21) verzet zich met geweld van winkelinspecteur en vlucht met gestolen jas

Twee mannen hadden zich met een jas, die ze uit de winkelrekken hadden genomen, naar de paskamers begeven waar ze erin slaagden om het beveiligingsmechanisme te verwijderen. Hierna wilden ze de winkel verlaten. Beide mannen werden aan de uitgang tegengehouden door een winkelinspecteur. De man die de gestolen jas droeg verzette zich met geweld en slaagde erin te vluchten. De politie kon hem even later vatten in de Bondgenotenlaan. Hij was nog steeds drager van de gestolen jas en was tevens in het bezit van een inbussleutel.