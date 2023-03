“Mama, kijk: deze heeft óók witte vlekjes in haar gezicht, zoals ik!” LEGO Groep stelt nieuwe generatie LEGO Friends voor en Emily (8) is ambassadrice

Leuven Merijn De Smet (23) opent pop-up van LEGO in Leuven: “Oudste set in de winkel dateert van 1956”

LEGO viert dit jaar zijn 90ste verjaardag, maar het bekende speelgoed uit het Deense Billund is nog steeds immens populair. En niet enkel bij de kleinsten onder ons want ook volwassenen ‘spelen’ alsmaar meer met LEGO. Eén van hen is Merijn De Smet (23) die zopas een pop-upwinkel van LEGO opende in de Vital Decosterstraat in Leuven. “LEGO is en blijft speelgoed maar het is ook een goede investering”, vertelt Merijn.