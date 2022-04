Make Beer, Not War: bierspeciaalzaak Hops ‘n More verkoopt Oekraïense speciaalbieren ten voordele van het conflict

LeuvenMet een oorlog die al bijna twee maanden woedt, blijft het aantal steunbetuigingen voor Oekraïne in stijgende lijn. Ook in de bierwereld beweegt er heel wat. Met de slogan ‘Make Beer Not War’ in het achterhoofd organiseert de bierspeciaalzaak Hops ‘n More een evenement ten voordele van het conflict in Oekraïne. Of hoe het aangename en het nodige soms samenvallen.

Zelfs de de meest geoefende bierdrinker zal grote ogen trekken bij het bezoeken van Hops ‘n More in hartje Leuven. Het is er een kakafonie van veelkleurige blikjes. Mede-oprichter Jelle Supply (40) is al lang de tel kwijt. “Ik zal een ongeveer zeggen: een 600-tal. Zelf heb ik ze nog niet allemaal geproefd. Toen we pas begonnen hadden we maar één frigo. Toen kon ik nog volgen. Nu is het een constant komen en gaan.” Hops ‘n More werkte al langer samen met de Oekraïense brouwerijen Varvar en Rebrew. Met een oorlog die wel heel dichtbij kwam moesten beide brouwerijen in Kiev hun activiteiten noodgedwongen stopzetten. “Ze hadden nog veel afgewerkt product staan dat nu wordt verdeeld in Europa.”

Een deel van die voorraad zal vanaf vrijdag zijn weg gevonden hebben naar Hops ‘n More. “Voor elk bier dat daarvan verkocht wordt gaat twee euro naar het Rode Kruis, zolang de voorraad strekt," zegt Jelle. “Daar gaan wel wat speciallekes tussen zitten zoals IPA’s, sours of zurige bieren, of zelfs een bier met een tomaat als ingrediënt. Voor de bierkenners zal het sowieso interessant zijn.” De notie dat in Oost-Europa fletsheid troef is in de buurcultuur is volgens Jelle al een tijdlang achterhaald. “In de ambachtelijke brouwerijen is er heel wat experiment. Jonge, creatieve mensen gaan daar op een vernieuwende manier aan de slag, vaak een tikje eigenwijs.” Volgens Jelle zijn de Oekraïense brouwers van Varvar en Rebrew overigens in relatieve veiligheid. “Verwacht je zeker niet aan grote Oekraïense vlaggen, toeters en bellen vrijdag. Het draait echt om de bieren.”

Volledig scherm Bierspeciaalzaak Hops 'n More organiseert event met Oekraïense bieren © Vertommen

Het is overigens niet het enige initiatief vanuit de bierwereld. “Onder het logo ‘Brew For Ukraine’ gingen al verschillende Europese brouwerijen met een Oekraïens recept aan de slag. De opbrengst daarvan is ten voordele van het conflict.” Nog dichter bij huis bundelden ook de Leuvense brouwers de krachten. De Coureur, Brouwateljee, Adept, Hof Ten Dormael en Craeywinckelhof brouwden een collab bier waarvan de naam voorlopig onbekend blijft. “Het recept is Oekraïens, maar de Leuvense brouwers gaven er een eigen draai aan.” Opnieuw gaat een deel van de opbrengst naar Oekraïne. Bier drinken was nog nooit zo filantropisch.