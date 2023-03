Maakt nieuw ruimtelijk beleidsplan wonen in Vlaams-Brabant onbetaalbaar?: “Buiten de kernen geldt nu verkavelingsstop”

Verkavelingsstop

Duurste provincie en sterke bevolkingsgroei

“Het is één zaak om met een doelstelling en één pennentrek de voorziene ruimte voor wonen te willen beperken, maar om de huishoudens en gezinnen ook in de toekomst genoeg betaalbare woningen en een kwaliteitsvolle omgeving te kunnen aanbieden, is er een plan nodig om de kernen en centra klaar te stomen”, zegt Marc Dillen.

Uit de laatste statistieken blijkt dat wie eind 2022 een huis kocht in Vlaams-Brabant, daar gemiddeld meer dan 400.000 euro voor betaalde. Voor heel Vlaanderen is de gemiddelde verkoopprijs van een huis 350.000 euro. In Vlaams-Brabant betaal je dus vandaag al 50.000 euro meer. Een flat kost in Vlaanderen gemiddeld bijna 270.000 euro, terwijl dat in Vlaams-Brabant 290.000 euro. Nergens in Vlaanderen is een huis of flat duurder dan in Vlaams-Brabant. Dat leidt Embuild Vlaanderen af uit de Notarisbarometer.