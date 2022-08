Maakbaar Leuven brengt ongebruikte elektro in kaart: “Volgens onderzoek van Recupel gaat het om gemiddeld elf toestellen per gezin”

Je zou het bijna niet geloven maar alle Belgen samen hebben 51 miljoen ongebruikte elektroapparaten in de spreekwoordelijke kast liggen. Soms zijn die apparaten defect maar vaak werken ze nog. Uit onderzoek van Recupel blijkt dat het om gemiddeld elf toestellen per gezin gaat. Maakbaar Leuven wil nu in kaart brengen wat we met ongebruikte toestellen doen of net niet doen en waarom. De organisatie doet dat in samenwerking met Recupel, de vzw die afgedankte toestellen inzamelt en een tweede leven geeft via hergebruik of recyclage. “De filosofie is eenvoudig: een toestel reactiveren is een kleine moeite met een grote impact voor het milieu. Het vermijdt dat we telkens opnieuw natuurlijke rijkdommen moeten aanspreken voor grondstoffen om nieuwe toestellen te maken. Uit de onderzoeksresultaten kunnen uiteraard ook lessen getrokken worden om campagnes nog beter te onderbouwen en wegwijzers aan te bieden voor herstel, hergebruik of recyclage van afgedankte toestellen. Momenteel zitten we in de onderzoeksfase waarbij we interviews afnemen bij de deelnemers. Maar we zoeken daarnaast nog extra kandidaten die willen meedoen aan het project”, klinkt het bij Maakbaar Leuven. Meer concreet wordt er nog gezocht naar 50 gezinnen uit het Leuvense die willen meewerken aan het onderzoek. Die worden een jaar lang gevolgd en krijgen ook begeleiding, tips en advies. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via leuvenfixt.be/stuk .