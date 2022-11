Maak kennis met Zyna, de nieuwe drugshond in spe van Politie Leuven: “De officiële opleiding start pas over een jaar, maar zelfs nu kan ze al veel leren”

Drie weken geleden mocht Zyna, een Mechelse herder van bijna drie maanden oud, het nest verlaten en werd ze verwelkomd in het gezin van Patrice Cornelis (41). Hij werkt al meer dan 20 jaar voor de politie en is naast hoofdinspecteur ook al 15 jaar hondengeleider. Bij Patrice thuis wordt Zyna nu klaargestoomd voor haar officiële opleiding tot drugshond bij de politie van Leuven. “Zyna komt van bij een kweker in Koekelare die beroepshalve sporthonden en potentiële diensthonden traint en verkoopt aan particulieren, maar ook aan het leger en politiediensten, zowel in binnen- als buitenland. Veel speeldrift en een sociaal karakter zocht ik in een Mechelse herder en daar voldeed Zyna perfect aan.”

Opleiding tot drugshond

Zyna’s officiële opleiding tot drugshond moet echter nog wachten tot ze 12 maanden oud is. Tot dan wordt ze opgeleid door Patrice, die haar nu al de kneepjes van het vak aanleert. “Dat gaat van wennen aan vreemde mensen en dieren tot het gewoon worden aan allerlei situaties. Bijvoorbeeld heel drukke omgevingen met veel muziek en lawaai. De bedoeling is dat ze nu al zoveel mogelijk ziet, hoort en meemaakt. Zyna is natuurlijk nog heel speels als puppy, maar al spelenderwijs leer ik haar zelfs al zoekingen op personen doen. Het is mijn vierde hond die de officiële opleiding tot drugshond zal volgen, dus ik heb er al heel wat ervaring mee. Ze komt binnenshuis ook heel goed overeen met onze andere hond, een Havanezer, en het is heel fijn om haar erbij te hebben.”

Tot 2030 actief

Het is echter nog niet helemaal zeker of Zyna ook effectief de opleiding tot drugshond zal volgen. “De komende 12 maanden kom ik te weten of ze ook echt geschikt is voor de opleiding”, vertelt Patrice. “Het gaat alvast de goede richting uit, dus ik heb er een goed oog in. De opleiding duurt tussen 6 en 12 maanden. Als Zyna daarvoor slaagt, kan ze onmiddellijk aan de slag, maar dan zijn we toch al minstens anderhalf jaar verder. Als alles een beetje meezit dan wordt Zyna eerst een passieve drughond die enkel en alleen op mensen zoekt. Als ze het in zich heeft, volgt daarna nog een opleiding tot actieve drughond die ook huiszoekingen en zoekingen in voertuigen doet. Mijn andere hond was zowel passief als actief, maar dergelijke honden kan je in ons land op één hand tellen. We rekenen er trouwens op dat onze diensthonden voldoende fit en energiek zijn tot de leeftijd van acht jaar. Als alles goed gaat, blijft Zyna dus tot minstens 2030 als drugshond actief voor Lokale Politie Leuven.’