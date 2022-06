Maak kennis met de ‘veloveutwie’: “Vervoersmiddel én mobiele ontmoetingsplaats.”

LeuvenSpreek ‘veloveutwie’ uit in uw sappigste Leuvens, en een en ander begint te dagen over de functie en het uitzicht van het voorwerp. De elektrische duofiets is het jongste Kom op voor je wijk-project waarmee een vrijwillige chauffeur en een passagier samen door de Leuvense straten kunnen bollen. Even een boodschap doen, een dringende afspraak halen of gewoon genieten van de wind in de haren: het behoort allemaal tot de mogelijkheden.