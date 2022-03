M Leuven presenteert grote solotentoonstelling van Wael Shawky: Dry Culture Wet Culture

“Met de titel van de tentoonstelling Dry Culture Wet Culture tracht Shawky de kenmerken en tegenstellingen van die maatschappelijke evoluties in twee begrippen te vatten. Hij ziet in de ontwikkeling van samenlevingen -zeker in de Arabische wereld- een constante verschuiving van rondzwervende bedoeïenen in de droge woestijn naar een sedentaire samenleving op basis van irrigatie en landbouw. Shawky’s focus ligt daarom vaak op de linken die al dan niet bestaan tussen oud en nieuw”, laat museum M optekenen.

Saoedi-Arabië

Als kind woonde Shawky lange tijd in Saoedi-Arabië waar hij getuige was van de overgang van een nomadische stammensamenleving naar een gemoderniseerde meer westers gerichte maatschappij. Die kentering liet een diepe indruk na en bracht hem naar eigen zeggen als kunstenaar tot een fascinatie voor culturen en samenlevingen in al hun facetten. De veelheid aan verhalen die daaruit voortkomt, bundelt Shawky in overkoepelende kunstprojecten waarin hij maatschappelijke en historische onderwerpen behandelt in uiteenlopende media: van schilder- en tekenkunst tot sculptuur, film en zelfs muziek. Wael Shawky (1971) zelf omschrijft zijn kunstpraktijk als die van een alchemist: een bemiddelaar tussen maatschappelijke ideeën en tastbare vormen. “Mijn werk behandelt thema’s zoals identiteit, religie en geschiedenis die mee aan de basis kunnen liggen van een maatschappij in transitie”, aldus de kunstenaar.