M Leuven ontvangt prijs voor meest opmerkelijke tentoonstelling van 2019

In maart 2019 opende M Leuven de nu bekroonde solotentoonstelling van hedendaagse kunstenaar Pieter Vermeersch (°1973, Kortrijk). “M heeft als traditie om geregeld solotentoonstellingen te wijden aan een Belgische kunstenaar die onderbelicht wordt in eigen land”, zegt Denise Vandevoort (Vooruit), schepen van Cultuur en voorzitter van de raad van bestuur van M. Met succes dus want de expo werd zopas uitgeroepen tot de meest opmerkelijke van 2019. Eva Wittocx, afdelingshoofd Hedendaagse kunst in M, vertelt: “De tentoonstelling toonde een selectief overzicht van zijn oeuvre in relatie tot nieuw werk. Naast werken met stukken uit de M-collectie werden er ook muurschilderingen getoond. Pieter Vermeersch werkte op verschillende dragers, zoals canvas, marmer, foto, en bestaande architectuur.”

De tentoonstelling van Pieter Vermeersch gemist? Dan kan een virtueel bezoek nog via deze link. Voor wie nog niet genoeg krijgt van Pieter Vermeersch, kan zich verdiepen in het boek ‘Variations’, uitgegeven door Ludion, te koop voor 39,90 EUR in de M-shop. Eerder bekroonde tentoonstellingen zijn ‘Lili Dujourie’ in S.M.A.K. en Mu.ZEE, ‘James Lee Byars’ in M HKA, en ‘Het afwezige museum’ in WIELS.