M Leuven en STUK openen een nieuwe editie van Live Arts Festival Playground: “De ‘Venus Parade’ is een ode aan vrouwelijkheid, moederschap en seksualiteit”

Dit jaar is kunstencentrum STUK gesloten voor een grondige renovatie maar dat verhindert niet dat er een nieuwe editie komt van Live Arts Festival Playground. De bijzondere performances en installaties worden georganiseerd in de zalen van M en er zal een parade met Venusbeelden rondtrekken in het centrum van Leuven. “Playground is een plaats voor nationale en internationale kunstenaars om te experimenteren. Deze editie is voor mij extra bijzonder want het is de laatste keer voor mij als schepen van cultuur en voorzitter van de raad van bestuur van M”, vertelt Denise Vandevoort (Vooruit).

Figuurlijke speeltuin

Lore Boon, diensthoofd tentoonstellingen en co-curator van Playground, geeft meer uitleg over het programma: “In zowel het theater als in de beeldende kunsten gebruiken kunstenaars hun eigen codes. Tijdens Playground vragen we kunstenaars om deze uit te dagen en buiten hun comfortzone te treden in een figuurlijke speeltuin. Op het programma staan er premières en unieke performances die voor de eerste keer in België getoond zullen worden. Darius Dolatyari-Dolatdoust ziet een kostuum bijvoorbeeld als een partituur. Evelien Cammaert vertaalt fotografische landschappen dan weer naar een live-installatie met beeld en geluid terwijl Peter Morrens een installatie komt onder de noemer PRTXT.”

Quote Er zullen zes Venusbeel­den rondgedra­gen worden door het centrum van Leuven onder muzikale begelei­ding van een koor, muzikanten en slam poetry Steven Vandervelden, algemeen en artistiek directeur bij STUK en co-curator van Playground

Volledig scherm De venusbeelden zullen door de stad worden gedragen en zijn een eerbetoon aan de vrouwelijkheid. © Clédat & Petitpierre

Leuk gegeven tijdens het festival is de parade van venusbeelden. “STUK toont dit jaar inderdaad een bijzondere parade van kunstenaarsduo Clédat en Petitpierre. De ‘Venus Parade’ is een eerbetoon aan de paleolithische ‘Venussen’, heel kleine vrouwenbeeldjes met volumineuze lichaamsdelen. Het kunstenaarsduo brengt hiermee een ode aan vrouwelijkheid, moederschap en seksualiteit. Er zullen zes Venusbeelden rondgedragen worden door het centrum van Leuven onder muzikale begeleiding van een koor, muzikanten en slam poetry. We zoeken trouwens nog vrijwilligers om de beelden te dragen dus wie zich geroepen voelt kan zich nog inschrijven”, besluit Steven Vandervelden, algemeen en artistiek directeur bij STUK en co-curator van Playground.

Praktische info Graag meedoen aan de parade? Vul hier het formulier in. De ‘Venus Parade’ doorheen Leuven start op het Ladeuzeplein om 11.30 uur en eindigt om 12.30 uur in de tuin van M Leuven aan de Leopold Vanderkelenstraat 28 in Leuven. Meer info en tickets: www.playgroundfestival.be. Voor sommige voorstellingen is reserveren aanbevolen.

