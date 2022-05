M-IDZOMER lanceert nieuwe reeks namen: “Affiche is bijna compleet en er staan veel vrouwen op”

“Het is met veel artistieke trots dat we deze nieuwe acts lanceren. De al aangekondigde M-IDZOMER-affiche is voor mij tot één van de beste line-ups ooit”, vertelt Mike Naert, algemeen en artistiek directeur van Het Depot. “Opvallend is inderdaad dat we een erg vrouwelijke affiche hebben met toppers als Intergalactic Lovers, Sylvie Kreush en Meskerem Mees, maar ook veel opkomend talent zoals Black Sea Dahu, Naima Joris, ILA, Camille, Sohnarr en Tsar B. Kortom: M-IDZOMER biedt dit jaar opnieuw een programma van uitmuntend formaat voor muziekliefhebbers die willen genieten.”

Trager

Eerder bevestigde het festival voor de meerwaardezoeker al de komst van Son Lux, Buffalo Tom, Tindersticks en Ruben Block. “M-IDZOMER brengt mensen samen, met muziek en kunst. Die combinatie overstijgt muren. Rauwe emoties komen terug in de muziek van ILA en de kunst van Naufus Ramírez-Figueroa. Of denk maar aan ‘Open M: Time and Again’, een groepstentoonstelling van regionaal talent die draait rond het concept tijd. En tijdens M-IDZOMER mag de tijd ook even trager gaan. Na enkele pittige jaren is het tijd om volop te genieten”, zegt Denise Vandevoort (Vooruit), schepen van Cultuur en voorzitter van de raad van bestuur van M. Peter Bary, algemeen directeur van M Leuven, vult nog aan: “In M kunnen de bezoekers de tijd nemen. Ze kunnen kennismaken met de pas geopende tentoonstelling van Naufus Ramírez-Figueroa, met de dromerige liedjes van Bert Dockx in het achterhoofd. De Leuvense band Isbells vertegenwoordigt op M-IDZOMER dan weer muzikaal talent uit de regio. M-IDZOMER staat voor een sterke samenwerking van M en Het Depot.”