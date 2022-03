M-IDZOMER kondigt headliners aan: Intergalactic Lovers, Tindersticks en Buffalo Tom

Peter Bary, directeur van M, kijkt alvast uit naar de eigenzinnige mix die het festival zo bijzonder maakt. “Eerst nemen Intergalactic Lovers je mee in hun wereld en als pauze kan je die van Wael Shawky of onze M-resident Tom Hallet binnenwandelen. Of wandel door ‘Open M’, het project waarbij we de spotlights zetten op een selectie van talent uit de regio. Kunst in al z’n vormen, op ieders tempo.” Ook Mike Naert, artistiek directeur van Het Depot, is blij dat hij weer aan de slag kon om van M-IDZOMER een topevent te maken. “Zowel voor het publiek als voor de medewerkers van Het Depot en M en de vele vrijwilligers betekent M-IDZOMER vier dagen hecht samen muziek beleven. Dat hebben we twee jaar moeten missen. Stellen dat we heel blij zijn dat we dit jaar terug kunnen en mogen, is dan ook een understatement. En ja, we hebben een straffe affiche. Met groepen zoals Buffalo Tom, Tindersticks, Intergalactic Lovers, Son Lux en Meskerem Mees blijft M-IDZOMER een festival van kleine ontdekkingen en artiesten die op speciale plekken spelen. Zo kijk ik persoonlijk erg uit naar de performance van Tsar B met haar strijkers in museum M.” Tickets (vanaf 30 euro, nvdr) voor M-IDZOMER zijn vanaf vandaag te koop via www.m-idzomer.be. Je ticket geeft toegang tot de optredens en museum M.